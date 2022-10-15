السبت 15-10-2022
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السبت، 15-10-2022 12:58 م

جرأة لا مثيل لها لسوداني في العرين الاسود -فيديو

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الوكيل الإخباري - أظهر عامل سوداني جرأة لا مثيل لها في حديقة للحياة البرية تضم مجموعة من الأسود.

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وانتشر مقطع فيديو للعامل السوداني سانتينو وهو يدخل حظيرة أسود وفي يديه عصا يبعد بها الأسود ليتمكن من تنظيف المكان.

 

ولم تبد على الشاب السوداني أي علامات للخوف أو التوتر بينما كان يتجوّل بين الأسود بخفة كبيرة.

وامتثلت الأسود التي ظهرت في الفيديو لأوامر سانتينو، وهو مدرب في الحديقة منذ فترة طويلة.

 

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