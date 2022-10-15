جرأة لا مثيل لها لسوداني في العرين الاسود -فيديو

الوكيل الإخباري - أظهر عامل سوداني جرأة لا مثيل لها في حديقة للحياة البرية تضم مجموعة من الأسود.





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وانتشر مقطع فيديو للعامل السوداني سانتينو وهو يدخل حظيرة أسود وفي يديه عصا يبعد بها الأسود ليتمكن من تنظيف المكان.

ولم تبد على الشاب السوداني أي علامات للخوف أو التوتر بينما كان يتجوّل بين الأسود بخفة كبيرة.





وامتثلت الأسود التي ظهرت في الفيديو لأوامر سانتينو، وهو مدرب في الحديقة منذ فترة طويلة.



ده فيديو توضيحي فيهو كيف صعوبة وخطورة ما يقابل الفعل المستبسط مع العلم انو السيد سانتينو مدرب جدا وخبرة اكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة في ناس لما تزورنا بكل بساطة بترمي اقفاص الحيوانات بالقوارير الفارغة والحجارة مع إنو ده واحد من اول محاذيرنا المعلقة في كل الاقفاص.ده فيديو توضيحي فيهو كيف صعوبة وخطورة ما يقابل الفعل المستبسط مع العلم انو السيد سانتينو مدرب جدا وخبرة اكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة pic.twitter.com/tGPv39wUXf October 13, 2022

العين الإخبارية

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