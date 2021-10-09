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السبت، 09-10-2021 03:32 م

جفاف بحيرة أق غول التركية موطن عدد كبير من الطيور المهاجرة



الوكيل الاخباري - جفت بحيرة "أق غول" موطن طيور النحام وعدد كبير من الطيور المهاجرة جراء الجفاف في ولاية أقصراي وسط تركيا.

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وتقع البحيرة داخل حدود قرية أق غول، التابعة لقضاء أكسيل في الولاية، وهي بحيرة للمياه العذبة تبلغ مساحتها 210 آلاف متر مربع، برزت كمنطقة رعي وتكاثر مهمة للطيور المهاجرة وخاصة طيور النحام.


وفي السنوات الأخيرة تأثرت البحيرة بالجفاف بسبب نقص الأمطار، وانحسار المياه الجوفية وتغير المناخ.

 


وقال مختار قرية أق غول، جمعة غوكتان في حديث لوكالة "الأناضول"، إن البحيرة التي سميت على اسم القرية، كانت مياهها نظيفة ونقية للغاية.

وأضاف أن آلاف الطيور المهاجرة مثل طيور النحام، والأوز والبط تأتي سنويا إلى البحيرة، إلا أن البحيرة جفت تماما جراء الجفاف.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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