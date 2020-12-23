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الأربعاء، 23-12-2020 10:30 ص

جندي صيني يسقط قنبلة بين قدميه خلال تدريب رمي ومدربه ينقذه



الوكيل الاخباري - تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا خلال حصة تدريبية لقوة الشرطة الشعبية الصينية المسلحة، يُسقط فيه متدرب قنبلة يدوية بين قدميه خلال التدريب.

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ويظهر المقطع المصور الجندي وهو يتلقى تعليمات من قبل مدربه، الذي كان بجانبه، حول رمي القنبلة، ليسقط الجندي القنبلة لحظة رميها، وتتدحرج بين أقدام العسكريين قبل أن يقوم المدرب بالإمساك بالمتدرب والقفز به خلف ساتر من أكياس رملية لتجنب شظايا القنبلة خلال الانفجار.

 



وقالت السلطات إن الرجلين لم يصابا بأذى في الحادث.


يذكر بأن الحادث وقع في 14 ديسمبر في ساحة تدريب مفرزة تشانغجياكو التابعة لفيلق الشرطة المسلحة في خبي، وهي جزء من القوات شبه العسكرية الصينية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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