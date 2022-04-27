حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

الوكيل الاخباري - في مهمة بطل خارق، حقق حارس أمن هندي
المعجزة بإنقاذ من امرأة من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار متحرك في مومباي بعدما
فقدت توازنها وسقطت.
تمكن حارس هندي من إنقاذ امرأة من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار متحرك في ضواحي مومباي، وذلك بعدما تعثرت المرأة أثناء نزولها من القطار.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه الحارس وهو يقفز نحو القطار المتحرك لإنقاذ المرأة.
जोगेश्वरी रेल्वे स्थानक येथे कर्तव्यावर असणाऱ्या मुंबई लोहमार्ग पोलीस जवानाने चालू ट्रेन पकडण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या एका महिलेस ट्रेन व फलाटामधील अंतरामध्ये पडण्यापासून वाचवले.— GRP Mumbai (@grpmumbai) April 25, 2022
प्रवाशांना विनंती आहे कृपया त्यांनी चालू ट्रेनमध्ये चढणे अथवा उतरणे टाळावे. pic.twitter.com/fRZ1mXi48N
المصدر : صدى البلد
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