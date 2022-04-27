حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

الوكيل الاخباري - في مهمة بطل خارق، حقق حارس أمن هندي المعجزة بإنقاذ من امرأة من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار متحرك في مومباي بعدما فقدت توازنها وسقطت.



تمكن حارس هندي من إنقاذ امرأة من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار متحرك في ضواحي مومباي، وذلك بعدما تعثرت المرأة أثناء نزولها من القطار.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه الحارس وهو يقفز نحو القطار المتحرك لإنقاذ المرأة.

اضافة اعلان

كانت المرأة قد فقدت توازنها أثناء نزولها من القطار إلى رصيف المحطة، وقد تمكن البواب من إنقاذها عن طريق سحبها بعيدًا عن القطار المتحرك.

المصدر : صدى البلد