الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شكاوى من تأخر صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

قطر: ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 97.8 بالمئة

إدانة موظف بشركة مساهمة عامة بالاختلاس وحبسه 5 سنوات

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

تحديد موعد صرف رصيد التعطّل وسلف المتقاعدين

استقرار اسعار النفط عالميا

الأردنيون يحيون ليلة القدر الخميس

عقوبات بحق كل من يهدر المياه خلال عطلة العيد

مصر تستعد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب

بيان من الضمان حول الإعفاءات على الفوائد والغرامات

عاجل

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

الأربعاء، 27-04-2022 02:23 م

حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند



الوكيل الاخباري - في مهمة بطل خارق، حقق حارس أمن هندي المعجزة بإنقاذ من امرأة من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار متحرك في مومباي بعدما فقدت توازنها وسقطت.

تمكن حارس هندي من إنقاذ امرأة من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار متحرك في ضواحي مومباي، وذلك بعدما تعثرت المرأة أثناء نزولها من القطار.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه الحارس وهو يقفز نحو القطار المتحرك لإنقاذ المرأة.

اضافة اعلان

 



كانت المرأة قد فقدت توازنها أثناء نزولها من القطار إلى رصيف المحطة، وقد تمكن البواب من إنقاذها عن طريق سحبها بعيدًا عن القطار المتحرك.

 

 

المصدر : صدى البلد

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6267e86c4c59b73ddf165d9a

شاب يمارس "التفحيط" داخل ملعب رياضي في السعودية

VhWyG-1650898930-224644-blog-hypatia-h_2c92ea258476fa79d4d3cd8759137b41-h_a55a460a89cc4b5cb388846f11e2c931-300

بناء أضخم جسر في العالم لعبور الحيوانات في كاليفورنيا

Spiderman

الرجل العنكبوت يظهر في نيجيريا من أجل القمامة

_105597048_snakes8

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته

Video-of-Patna-Woman-Falling-Through-Deep-Manhole-While-Talking-on-Phone-Goes-Viral-1200x720

فيديو مروع.. سقوط سيدة هندية في بالوعة صرف بسبب الموبايل

maxresdefault

لن تصدق.. أول مغامر بالتاريخ يقلع بطائرة ويهبط بأخرى في أمريكا

أخبار متعلقة
Video-of-Patna-Woman-Falling-Through-Deep-Manhole-While-Talking-on-Phone-Goes-Viral-1200x720

فيديو مروع.. سقوط سيدة هندية في بالوعة صرف بسبب الموبايل

hqdefault

الهند .. لصوص سرقوا آلة صراف وكانت نهايتهم في حفرة عميقة

625fa7cb4c59b70d3f2e9b4e

الهند .. عروس تصفع عريسها مرتين خلال زفافهما وسط ذهول الحاضرين