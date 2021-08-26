حاكم دبي يبحث عن أشخاص ظهروا في مقطع لإنقاذ قط

الوكيل الاخباري - أشاد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمجموعة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول أنقذوا فيه حياة قط سقط من نافذة أحد المباني، كما أعلن بحثه عنهم لشكرهم على ما صنعوه.
وأعاد بن راشد نشر المقطع المتداول، وأرفقه بتعليق قال فيه: "الراحمون يرحمهم الرحمن، فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة، من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم".
الراحمون يرحمهم الرحمن …— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 24, 2021
فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …
من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. pic.twitter.com/eTdmYiTSWb
المصدر : سبوتنك
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