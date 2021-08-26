حاكم دبي يبحث عن أشخاص ظهروا في مقطع لإنقاذ قط

الوكيل الاخباري - أشاد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمجموعة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول أنقذوا فيه حياة قط سقط من نافذة أحد المباني، كما أعلن بحثه عنهم لشكرهم على ما صنعوه.

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وأعاد بن راشد نشر المقطع المتداول، وأرفقه بتعليق قال فيه: "الراحمون يرحمهم الرحمن، فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة، من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم".





فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …

من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. الراحمون يرحمهم الرحمن …فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. pic.twitter.com/eTdmYiTSWb August 24, 2021

ويظهر في المقطع قط وقد علق بحافة نافذة بطابق مرتفع بأحد المباني بمدينة دبي، وعندما كان القط على وشك السقوط، بادرت مجموعة أشخاص بإحضار غطاء بلاستيكي كبير وبسطوه أسفل القط ليمتص صدمته عندما يسقط، بالفعل نجحت المجموعة في أداء مهمة الإنقاذ وهبط القط بسلام بعد أن كاد يفقد حياته.

المصدر : سبوتنك