حبل غسيل ينقذ طفلا سقط من الطابق الـ 6 في الصين

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد موقف مرعب لطفل صيني يبلغ من العمر 12 عاما ،سقط من الطابق السادس وتعلق في حبل الغسيل الموجود في طابق أسفل منه، حيث قام شخص آخر بمساعدته على الصمود إلى أن تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى المكان.

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A 12-year-old boy in China fell out of a window and landed on a laundry rack while collecting a quilt. He was propped up by a man from the floor below until firefighters arrived. pic.twitter.com/Kv7cAeeZMD December 23, 2020

المصدر : سبوتنيك



