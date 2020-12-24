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الخميس، 24-12-2020 09:05 ص

حبل غسيل ينقذ طفلا سقط من الطابق الـ 6 في الصين



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد موقف مرعب لطفل صيني يبلغ من العمر 12 عاما ،سقط من الطابق السادس وتعلق في حبل الغسيل الموجود في طابق أسفل منه، حيث قام شخص آخر بمساعدته على  الصمود إلى أن تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى المكان. 

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المصدر : سبوتنيك


 




 

 


 

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