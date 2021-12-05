حوت أحدب يلتهم ملايين الأسماك بلقمة هي الأضخم في العالم

الوكيل الاخباري - رصد متتبعو الحياة البحرية حوتا أحدبا عملاقا، حيث قرر الفريق تتبع حركة الحوت بزورقهم وتسجيل مشاهد لجولة الصيد التي قام بها المخلوق الضخم.

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وتظهر المشاهد التي شاركتها صفحة "dolphindronedom" المتخصصة في عالم البحار، الخاصة بالناشط دومينيك بياجيني، قيام حوت أحدب ضخم بتنفيذ عدة مناورات بهدف اصطياد كميات كبيرة جدا من الأسماك، حيث وثق الناشط هذه المشاهد بعدسة الكاميرا.

ونوهت الصفحة إلى أن الحيتان الحدباء تعمد من بين استراتيجياتها المختلفة استراتيجية صيد يطلق عليها اسم "التغذية بالاندفاع السطحي" (urface)، وهو سلوك تتبعه جميع هذه الحيتان حول العالم.

ويحدث الاندفاع السطحي أو العرضي، مرة واحدة فقط من وقت لآخر، وهو عبارة عن قيام الحوت الضخم بالاندفاع من الأعماق بسرعة كبيرة ليفتح فمه الضخم قبل أن يصل إلى سطح المياه مدخلا سربا كاملا من الأسماك الصغيرة في لقمة واحدة.ونوهت الصحفة إلى أنها رصدت واحدا من أجمل العرض الطبيعية في العالم، حيث نفذ الحوت الأحدب أكثر من 50 عملية إطعام (لقمة)، مذهلة على سطح البحر، ملتهما ملايين أسماك الأنشوفة أو الأنشوجة التي كانت تشكل أسرابا بالقرب من سطح المياه.

المصدر : سبوتنك

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