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الإثنين، 17-01-2022 12:15 م

حيتان أوركا قاتلة تنقذ حوتا أحدبا من الشباك



الوكيل الاخباري - رصدت مؤسسة "مراقبة الحيتان" الأسترالية، مشهدا وصف بأنه "لا يصدق" لقيام سرب من حيتان الأوركا القاتلة بإنقاذ حوت أحدب ضخم عالق بالشباك، على الرغم من أنه يصنف (الحوت الأحدب) على رأس وجباتهم الجماعية الفريدة.

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والتقط الفريق العامل في المؤسسة الأسترالية المعنية بتتبع الحيتان (Whale Watch Western Australia) أثناء عمله هذا المشهد المثير الذي اعتبر أنه الأول من نوعه في العالم.

 



ويظهر في اللقطات المسجلة في منطقة خليج بريمر قبالة السواحل الغربية لأستراليا، حوتا أحدبا علق بشباك الصيد، لكن المثير هو أن حيتان الأوركا قامت بتنفيذ عدة دورات ومناورات حول الحوت الأحدب وحررته من الحبال وقطعتها وخلصته منها.

وبحسب بيان المؤسسة، استطاعت حيتان الأوركا تقطيع الكثير من الحبال التي كانت منتشرة خلف الحوت الأحدب وحررته منها، بعد أن كانت متشابكة مع جسده ومؤخرة ذيله.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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