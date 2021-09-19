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الأحد، 19-09-2021 11:07 ص

خدمة توصيل ديليفري للطعام في قلب بيروت برافعة بناء



الوكيل الاخباري - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر رافعة بناء ضخمة تستخدم في توصيل طلبيات أكل في محيط المنطقة المتواجدة فيها.

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وقد أظهر الفيديو شخصا يعمل في توصيل الطعام، وهو يربط الأكياس برافعة بناء لإيصال الطلبية إلى أصحابها فوق السيارات التي تمّر على الطريق.

 


وتبين من خلال الفيديو المنشور أن الرافعة متواجدة في منطقة الصفير الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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