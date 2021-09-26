خنازير برية تجتاح شوارع روما وتطارد المارة

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قطعانا من الخنازير البرية، تجوب العاصمة الإيطالية روما.
وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، فإن تراكم النفايات هو سبب اجتياح الخنازير البرية للعاصمة الإيطالية، وهذه النفايات في كثير من الأحيان تفيض من مكبات القمامة التي لا يتم تفريغها.
Rome, via Trionfale (banlieue nord) : des sangliers en pleine ville. pic.twitter.com/KTod3n9ivN— François Beaudonnet (@beaudonnet) September 24, 2021
المصدر : سبوتنك
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