الأحد 26-09-2021
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الأحد، 26-09-2021 04:18 م

خنازير برية تجتاح شوارع روما وتطارد المارة



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قطعانا من الخنازير البرية، تجوب العاصمة الإيطالية روما.

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وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، فإن تراكم النفايات هو سبب اجتياح الخنازير البرية للعاصمة الإيطالية، وهذه النفايات في كثير من الأحيان تفيض من مكبات القمامة التي لا يتم تفريغها.

 



وقالت شاهدة عيان إن قطيعا من الخنازير البرية لاحقها عندما ذهبت لرمي القمامة، لافتة إلى أنها (الخنازير) تسبب خطرا على السكان في الشوارع.



 

 

المصدر : سبوتنك

 

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