دب يحطم باب سيارة فاخرة لثري عربي

الوكيل الاخباري - حطم دب تعود ملكيته لحميد عبد الله البقيش، أحد الأثرياء العرب، باب سيارته الإيطالية الفاخرة التي تقدر قيمتها بنحو 274 ألف دولار.

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وعرض البقيش مقطع فيديو للحادثة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يظهر كيف اقترب الدب من الباب بينما كان هو جالسا على مقعد السائق في سيارته الرياضية، حين حاول الدب التسلسل إلى السيارة عبر النافذة، ليقرر فجأة سحب الباب بقوة مما ألحق أضرارا كبيرا بها.

وعلق البقيش على الفيديو بـ: "لا تعليق".هذا ويعيش الدب في حديقة حيوانات منزل البقيش مع النمور والأسود والضباع والحيوانات الأخرى.

المصدر : سبوتنك