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الثلاثاء، 11-01-2022 12:52 م

دب يسرق فريسة من قطيع ذئاب... مشهد توقف عنده الخبراء



الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو نشره العاملون في متنزه يلوستون الوطني بأمريكا مشهدا غير عادي لقيام دب أشيب بالمشاركة بعملية صيد جنبا إلى جنب مع مجموعة من الذئاب، لكن ليس للمساعدة، بل للخروج بالغنيمة فقط.

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وتُظهر اللقطات المنشورة على صفحة "National Parks Service" الخاصة بالحديقة على "فيسبوك" قطيعا متعدد الجماعات من الذئاب يطارد قطيعا كبيرا من الأيائل، حيث ينفصل عدد قليل من الذئاب لمتابعة عدد أقل من الأيائل، وينجحون بصيد واحد.

 



لكن، وبمجرد أن تنجح الذئاب بعمليتها، ينضم إليهم الدب مرة أخرى، ويأخذ وجبتهم ويهرب بها سريعا، في ما يعرف علميا باسم "تطفل السرقة". بحسب مجلة "sciencealert" العلمية التي نشرت تقريرا عن الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أن الذئاب عادة تفشل في مطاردة الدب، على الرغم من أن الإناث ذوات الأشبال نادرًا ما تنجح في قتل الذئاب، لكن الدببة تعايشت مع الذئاب تاريخيا في مناطق كثيرة من أمريكا الشمالية، لكن الدببة سرقت الكثير من طعام الذئاب في الحديقة مؤخرا.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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