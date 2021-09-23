دراجة هوائية تتسبب بانفجار في مترو نيويورك

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا تم تصويره في مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية ويظهر دراجة هوائية على سكة القاطرة.

اضافة اعلان



ويظهر المقطع المصور دراجة هوائية متوقفة على سكة المترو، ولم يقم أحد بإزالتها.



لتدهسها قاطرة المترو وترتطم بالأعمدة الجانبية على السكة محدثة انفجارا أثار هلع الحاضرين ومطلقة شرارا ودخان كثيفين غطيّا المنطقة.



ولم يظهر في المقطع المصور وجود أي إصابات أو أضرار لحقت بالمحطة أو بالقاطرة.







المصدر : سبوتنك