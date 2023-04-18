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الثلاثاء، 18-04-2023 09:46 ص

دفاعًا عن صغيرها.. شاهد ما فعلته أنثى فيل بتمساح ضخم

ما_اسم_أنثى_الفيل


الوكيل الإخباري - كشف فيديو مذهل عن لحظات المواجهة الشرسة بين أنثى فيل شجاعة وتمساح ضخم في بركة ماء بسريلانكا، وذلك دفاعًا من الأم عن صغيرها.

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الفيديو التقطه زوار حديقة طبيعية في سريلانكا، وبثته صحيفة “الإندبيندنت” البريطانية على موقعها.

وبدأ الفيديو بلقطات مرحة لأنثى الفيل، وهي تصطحب صغيرها كي يستمتع باللعب في بركة ماء صغيرة، ربما اختارتها بعيدًا عن مخاطر البرك الضخمة، ويرقد الصغير في الماء بفرح وسعادة.


وما هي إلا لحظات، حتى نسمع صراخ الأم وهي تدق بأقدامها الضخمة تمساحًا عملاقًا كان يرقد تحت الماء منتظرًا فرصة الانقضاض على أي فريسة، رفع التمساح رأسه فوق الماء، وتحرك بسرعة للهروب من بين أقدام الأم التي كانت تضرب بعنف وقوة قاتلة، وهي تحمي صغيرها في نفس اللحظة.

 

 

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