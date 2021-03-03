دلافين صينية تمارس الرياضة على سطح الماء

الوكيل الاخباري - يمتلك كل نوع من الحيوانات طبيعة خاصة تميزه عن غيره، ومنها الدلافين البيضاء.

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وتقوم الدلافين بالعديد من الحركات الرياضية، ومنها الدلافين البيضاء التي تهوى القفز على سطح الماء.



ونشرت صفحة "تشاينا نيوز" على "تويتر" اثنين من الدلافين البيضاء وهما يقومان بقفزات متكررة على سطح الماء في بحر الصين الشرقي.

pic.twitter.com/DXdeiIbbBv How lovely! Two Chinese white dolphins were seen gamboling happily on Monday in the waters in Xiapu County, Fujian Province. #WildChina March 2, 2021

المصدر : سبوتنك



