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الأربعاء، 03-03-2021 11:06 ص

دلافين صينية تمارس الرياضة على سطح الماء



الوكيل الاخباري - يمتلك كل نوع من الحيوانات طبيعة خاصة تميزه عن غيره، ومنها الدلافين البيضاء.

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وتقوم الدلافين بالعديد من الحركات الرياضية، ومنها الدلافين البيضاء التي تهوى القفز على سطح الماء.

ونشرت صفحة "تشاينا نيوز" على "تويتر" اثنين من الدلافين البيضاء وهما يقومان بقفزات متكررة على سطح الماء في بحر الصين الشرقي.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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