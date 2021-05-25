دون مقابل .. سعودي يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

الوكيل الاخباري - عفا مواطن سعودي عن قاتل ابنه دون مقابل، وذلك قبل تنفيذ الحكم في ساحة القصاص في تبوك شمالي المملكة.

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وقال عوض العمراني لصحيفة "سبق" المحلية، إنه "تنازل لوجه الله تعالى، سائلا الله أن تكون سنة حسنة".



وأضاف أنه اشترط في التنازل عدم إقامة حفلات أو أخذ مبالغ مالية أو مكافآت أو حضور مناسبات يكون سببها التنازل.

#بيض_الله_وجهك_يالعمراني



في ساحة القصاص في في ساحة القصاص في #تبوك ؛ تنازل المواطن عوض سليمان العمراني عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى ودون مقابل، وذلك قبل تنفيذ حكم القصاص على القاتل. pic.twitter.com/53YAimXFPU May 24, 2021



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع ما أقدَمَ عليه "العمراني" وسط ثناء وإشادات عليه، مشيدين بهذا الموقف الإنساني.



وكان من المقرر تنفيذ الحكم على القاتل، صباح الاثنين، بعد أن ارتكب جريمة قتل خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.

المصدر : سبوتنك



