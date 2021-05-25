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الثلاثاء، 25-05-2021 01:31 م

دون مقابل .. سعودي يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص



الوكيل الاخباري - عفا مواطن سعودي عن قاتل ابنه دون مقابل، وذلك قبل تنفيذ الحكم في ساحة القصاص في تبوك شمالي المملكة.

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وقال عوض العمراني لصحيفة "سبق" المحلية، إنه "تنازل لوجه الله تعالى، سائلا الله أن تكون سنة حسنة".

وأضاف أنه اشترط في التنازل عدم إقامة حفلات أو أخذ مبالغ مالية أو مكافآت أو حضور مناسبات يكون سببها التنازل.

 


وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع ما أقدَمَ عليه "العمراني" وسط ثناء وإشادات عليه، مشيدين بهذا الموقف الإنساني.


وكان من المقرر تنفيذ الحكم على القاتل، صباح الاثنين، بعد أن ارتكب جريمة قتل خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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