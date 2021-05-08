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السبت، 08-05-2021 12:34 م

دون منتصر.. صراع بين راكون وكلب داخل منزل في أمريكا



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر راكونا يتعارك مع كلب، داخل منزل في مقاطعة آيوا الأمريكية.

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ويتدحرج الراكون "روجر" لساعات طويلة مع الكلب وهما يحاولان التغلب على بعضهما البعض، لكن هذا النوع من المعارك غالبا ما ينتهي دون منتصر.

 


وقالت صاحبة البيت إنها أخذت "روجر" وشقيقه عندما كانا بعمر يومين فقط، فقد قتلت والدتهما وتركت الأشبال بمفردها.


وأضافت أن "روجر قصير ويخيفه الشارع، لذلك يجلس في المنزل طوال اليوم، غالبا ما يلعب مع الكلب، لأنه بنفس حجمه، بالإضافة إلى أنه اكتسب ثقته منذ فترة طويلة".

 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

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