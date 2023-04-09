ذعر وفرار.. إطلاق نار على شاطئ إحدى الولايات الأميركية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، ذعر وهلع العشرات من الأشخاص أثناء إطلاق نار وقع على شاطئ كارولينا في الولايات المتحدة ، يوم الجمعة.

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ويظهر الفيديو العشرات من الأشخاص وهم يركضون هربًا، بينما يمكن سماع صراخهم، في الوقت الذي كان يدوي فيه صوت الرصاص.



وأعلنت الشرطة أنه أصيب 6 أشخاص بجراح خفيفة ونُقل بعضهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، بينما توجه البعض الآخر إليها بأنفسهم.



وأوضح كورنيت أن 5 من الضحايا هم من المراهقين والآخر في منتصف الثلاثينيات من عمره.

المرصد