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الأحد، 09-04-2023 09:38 ص

ذعر وفرار.. إطلاق نار على شاطئ إحدى الولايات الأميركية

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، ذعر وهلع العشرات من الأشخاص أثناء إطلاق نار وقع على شاطئ كارولينا في الولايات المتحدة ، يوم الجمعة.

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ويظهر الفيديو العشرات من الأشخاص وهم يركضون هربًا، بينما يمكن سماع صراخهم، في الوقت الذي كان يدوي فيه صوت الرصاص.

وأعلنت الشرطة أنه أصيب 6 أشخاص بجراح خفيفة ونُقل بعضهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، بينما توجه البعض الآخر إليها بأنفسهم.


وأوضح كورنيت أن 5 من الضحايا هم من المراهقين والآخر في منتصف الثلاثينيات من عمره.

 

 

 

 

المرصد 

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