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الثلاثاء، 15-06-2021 01:23 م

راكب أمريكي يسبب أزمة كبيرة عند محاولته فتح باب الطائرة في الجو



الوكيل الاخباري - تسبب راكب أمريكي بأزمة كبيرة بعد محاولته فتح باب طائرة ركاب أثناء تحليقها في الجو، الأمر الذي استدعى تدخل الفرق العاملة على متن الطائرة.

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تداول مواطنون أمريكيون مشاهد فيديو، قيل إنها التقطت أثناء محاولات منع أحد الركاب من فتح باب طائرة أمريكية أثناء تحليقها في الأجواء الأمريكية.

 



وتدخل الركاب على الفور بعد احتدام الصراع بين طاقم المضيفين والراكب، حيث حاول بعضهم منع الراكب من تنفيذ فعلته، حيث يظهر الفاعل بجانب باب الطائرة الرئيسي.


وبحسب وكالة "سند"، الأمريكية استطاع الركاب بالتعاون مع فريق الطائرة منع الراكب الذي سلم إلى السطات الأمريكية فور هبوط الطائرة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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