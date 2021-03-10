الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 02:38 م

فيديو يحبس الأنفاس..

رجل ينجو بإعجوبة بعد سقوطه من منطاد في المكسيك



الوكيل الاخباري - شهدت مدينة تيوتيهواكان، وسط المكسيك، حادثة وثقتها عدسات الكاميرا، وتمثلت بسقوط شخص من منطاد كان محلقا على ارتفاع عال.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رجلا معلقا بمنطاد يحلق عاليا.

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ووسط صرخات الموجودين، حاول الرجل المعلّق ألا يسقط، في حين اندفع آخرون لشدّ الحبل الذي يربط المنطاد بالأرض.

 



وبينما يحاول الرجل الإمساك بالحبل، يفقد تعلقه بالمنطاد، متجها نحو الأرض مباشرة، إلا أنه ينجح في اللحظات الأخيرة بالإمساك بالحبل.


ولم تذكر وسائل الإعلام المكسيكية أي تفاصيل تتعلق بالحادثة، كما أن تقارير الشرطة لم تشر إلى وقوع أي إصابات.

وذكرت تقارير أن السلطات فتحت تحقيقا مع الشركة المسؤولة عن تسيير المنطاد، وكذلك مع الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك بغرض التحقق من حصولها على التصاريح اللازمة، والتحقق من اتباعها لإجراءات السلامة الضرورية.

 

 

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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