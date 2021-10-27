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الأربعاء، 27-10-2021 04:25 م

رد فعل بطولي من رجل أمن سعودي بعد اندلاع حريق في محطة بنزين



الوكيل الاخباري - انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه اندلاع حريق هائل في إحدى محطات البنزين بالمملكة العربية السعودية ولكن ما أثار انتباه وإعجاب الكثيرين هو ردة فعل رجل أمن تواجد بالصدفة في مكان الحادث.

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وفي مقابلة مع موقع "أخبار 24"، حكى رجل الأمن السعودي ويدعى ثامر الناوي تفاصيل الواقعة.


وقال إنه "عند ذهابه صباح الثلاثاء، لمقر عمله في مطار الجوف وقف عند إحدى محطات التزود بالوقود، ودخل إلى مركز التموينات المتواجد بالمحطة".

وأضاف أن "قائد مركبة لم ينتبه إلى أن عامل المحطة لم ينتِه من تزويد مركبته بالوقود، ليقوم بسحب خرطوش الماكينة، ما أدى إلى اشتعال النار بها".


وأوضح أنه "سارع بالتوجه لطفاية حريق كانت موجودة في الموقع، وقام على الفور بإخماد النار المشتعلة، التي استمرت لنحو 4 دقائق".

 

وأكد أنه لم يصب أحد بأذى جراء الحريق.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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