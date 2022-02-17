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الخميس، 17-02-2022 12:26 م

رد فعل غير متوقع من أمير سعودي أهدته فتاة لوحة مرسومة له!



الوكيل الاخباري - قام الأمير السعودي خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بممازحة فتاة رسمت لوحة "بورتريه" له، في محافظة الليث.

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وخلال تفقده عددا من المحافظات، للاطلاع على المشاريع المنجزة، والآخرى الجاري تنفيذها، قدمت فتاة من أهالي الليث، لوحة (بورتريه) من رسمها للأمير خالد، الذي علق عليها ممازحا: "هذا أنا؟.. حطيتي لحيتي سودا وأنا لحيتي بيضا".

 


والتقط الأمير خالد الفيصل صورة تذكارية مع الفتاة واللوحة التي قدمتها له، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الواقعة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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