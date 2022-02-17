رد فعل غير متوقع من أمير سعودي أهدته فتاة لوحة مرسومة له!

الوكيل الاخباري - قام الأمير السعودي خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بممازحة فتاة رسمت لوحة "بورتريه" له، في محافظة الليث.
وخلال تفقده عددا من المحافظات، للاطلاع على المشاريع المنجزة، والآخرى الجاري تنفيذها، قدمت فتاة من أهالي الليث، لوحة (بورتريه) من رسمها للأمير خالد، الذي علق عليها ممازحا: "هذا أنا؟.. حطيتي لحيتي سودا وأنا لحيتي بيضا".
شاهد 🎥— عبدالرزاق البجالي (@ALbgali_99) February 16, 2022
الأمير #خالد_الفيصل ممازحاً فتاة قدّمت رسمه لسموه : حطيتي لحيتي سودا .. انا لحيتي بيضاء
.. خلال زيارة سموه لمحافظة #الليث. pic.twitter.com/dnqmqtVUxY
والتقط الأمير خالد الفيصل صورة تذكارية مع الفتاة واللوحة التي قدمتها له، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الواقعة.
المصدر : روسيا اليوم
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