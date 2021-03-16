الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 11:17 ص

رصد شكل نادر للشفق القطبي في روسيا



الوكيل الاخباري - رصدت الكاميرات شكلا نادرا للشفق القطبي الشمالي في مدينة إيربيت الروسية.

وكتب مؤلف الفيديو إيليا يانكوفسكي على موقع "فكونتاكتي" الروسي، يتجلى هذا الإشراق في شكل بقع نابضة وخافتة وقاتمة، تتراوح في الحجم من عشرات إلى مئات الكيلومترات، ويشبه النيران أو الأمواج.

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وأشار المصور، أن شهر مارس/ آذار هو أحد أفضل الشهور لرصد الشفق القطبي في خطوط العرض الوسطى.

 

حيث يكون المجال المغناطيسي للأرض أكثر عرضة للرياح الشمسية في فترات قريبة من الاعتدال الشمسي، ولهذا يسبب حتى النشاط المغنطيسي الأرضي الصغير، ظهور "أضواء" قطبية ساطعة.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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