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الإثنين، 05-04-2021 10:29 ص

روسيا .. أطباء يجرون عملية قلب أثناء احتراق المستشفى



الوكيل الاخباري - أذهل مجموعة من الأطباء الروس وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بعد إصرارهم على استكمال عملية قلب مفتوح استمرت لساعات أثناء احتراق المستشفى.

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تصدر خبر قيام مجموعة من الأطباء الجراحين في مدينة بلاغوفيشينسك الروسية وسائل الإعلام العالمية بعد قيامهم بتنفيذ عملية جراحية معقدة استمرت لساعات أثناء احتراق المستشفى الذي يعملون بداخله.

 



واندلع حريق كبير في مستشفى القلب التخصصي في المدينة الذي يمتد على مساحة 1600 متر مربع في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري.


وكان الأطباء الروس قد بدأوا، قبل نشوب الحريق، بإجراء عملية قلب مفتوح معقدة لأحد المرضى، لكن الطاقم الفني أبلغ عن نشوب حريق كبير في المستشفى.

 



وأصرّ الأطباء على متابعة العملية التي استمرت لعدة ساعات، حرصا على حياة المريض، بدعم من فرق الإطفاء التي شكلت طوقا منع وصول الحريق إلى القسم الذي تتم في داخله العملية الجراحية.

وقام رجال الإطفاء بتنفيذ جدار مائي وهوائي بهدف عزل وإبعاد الأدخنة والحرارة أو أية مخاطر أخرى محتملة عن الفريق الطبي وقسم العمليات، الأمر الذي ساهم بمتابعة العملية ونجاحها.

وأثنت وسائل الإعلام المحلية والعالمية على العمل البطولي المحفوف بالمخاطر الذي قامت به الفرق الطربية، بحسب صحيفة "زفيزدا" الروسية.


ووصفت وسائل الإعلام العالمية الأطباء بالأبطال، بعد نجاحهم بإجراء العملية المعقدة والطويلة رغم الضغط الشديد والتوتر الذي حدث في الخارج.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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