روسيا .. رجال الإنقاذ يعيدون حوتا قاتلا إلى البحر

الوكيل الاخباري - تمكن رجال الإنقاذ والمتطوعون من إعادة حوت قاتل إلى مياه خليج غيرتنر بمقاطعة ماغادان الروسية، بعد أن جنح نحو رمال الشاطئ.

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وتلقت وزارة الطوارئ الروسية معلومات من شهود عيان تفيد بأن الحوت القاتل كان عالقا في مياه الخليج.



وتمكن المنقذون والمتطوعون من إعادة عجل الحوت إلى البحر، بعدما سكبوا المياه عليه لساعات أثناء انتظارهم عودة المد، ليعود الحوت في نهاية المطاف إلى بيئته الطبيعية.



المصدر : روسيا اليوم