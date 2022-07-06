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الأربعاء، 06-07-2022 10:00 ص

روسي لم تكسره النظرات.. يحج رغم الإعاقة - فيديو

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الوكيل الإخباري - لم تكسره النظرات المتعاطفة والأيادي الحانية التي تسارع إلى خدمته، بل اختزل كل تلك المشاعر في أن يبتهج ويلهث بالدعاء أن يشفيه الله، متيقناً بأنه سيأتي يوم يمشي على قدميه لزيارة المسجد الحرام معتمراً أو حاجاً .

لم تمنع الإعاقة "سيبير" الحاج الروسي "سيبير" البالغ من العمر 21 عاماً، من أداء مناسك حج هذا العام وللمرة الأولى في حياته برفقة والديه، متسلحاً بالإصرار والعزيمة .

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