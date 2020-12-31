الخميس 31-12-2020
الوكيل الاخباري

لماذا تعطل تطبيق واتساب في الاردن ؟

استثناءات الحظر الشامل

تعميم حكومي هام تحت طائلة المسؤولية

لماذا أبقت الحكومة على الحظر الشامل يوم الجمعة ؟

الأمن يحذر الأردنيين من منتحلي شخصيات معروفة

تصريح حكومي هام بشأن الدعم النقدي - رابط

163 شخصا تخلوا عن الجنسية الأردنية خلال 2020

الأمن ينقذ طفلا تعرض للغرق في العقبة

تفاصيل مؤلمة لثمانينية ترعى بناتها الثلاث من ذوي الاحتياجات الخاصة

أسعار الذهب الخميس 31/12/2020

الخميس، 31-12-2020 01:14 م

سرعة البديهة تنقذ طفلتين من الموت حرقا في الصين



الوكيل الاخباري - تتنوع أسباب اندلاع الحرائق ويختلف حجم الدمار الذي تحدثه وفقا لسرعة الاستجابة في التعامل مع الحريق منذ اللحظة الأولى.

وفي بعض الأحيان يكون سبب الحريق هو خطأ بشري سواء بالتسبب المباشر في إشعالها أو عن طريق الإهمال الذي يقود لاشتعال الحرائق لاحقا كما يحدث في مناطق الغابات.

اضافة اعلان
 

 

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية خطأ كارثي قام به رجل بإشعال النار خطأ بالقرب من خزان وقود حدث له تسريب على الأرض.


ويرصد الفيديو لحظة اشتعال النيران حول طفلتين كانتا متوقفتين فوق الوقود الذي اشتعل فجأة بصورة كادت تقضي عليهما لولا تدخل سيدتنا بسرعة بديهة وشجاعة جعلتهما يقتحمان النار وينقذان الطفلتين في لمح البصر.

 

 

 

 


المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1_cbjT-JtrNb-0FtjxS_we-g@2x

انهيار أرضي يدفن منازل قرية في النرويج

1_ne8pqysxw4k1EJ_asfwS5w

طائرة تعود للوراء على مدرج نشط

medium_2020-12-30-0d2c7048da

شاهد.. كلبة صماء تثير إعجاب رواد التواصل الاجتماعي

e3JNYWYqU0M

فيديو من داخل مبنى برلمان سلوفينيا أثناء هزة أرضية

133613581_5487937301224067_3807617399264212708_o

نفوق طائر الـ مانوكورا النادرة في نيوزلندا التي ألهمت المعجبين بها

depositphotos_18155393-Baby-hand-gently-holding-adult

مقطع مدهش .. حيلة بسيطة لتعويض طفل صيني عن غياب والدته

أخبار متعلقة
1_ne8pqysxw4k1EJ_asfwS5w

طائرة تعود للوراء على مدرج نشط

2390300

نمور الآمور تستمتع بأشعة الشمس في هاربين الصينية

maxresdefault

شاهد بالفيديو.. راحلة أردني يزور أغرب سوق في العالم !

127-163346-rubbish-spider-man-china-2.jpeg-300x200

عمال يتعلقون بالحبال من جبل شاهق في الصين لجمع النفايات

37101486-0-image-a-16_1608555523230

جندي صيني يسقط قنبلة بين قدميه خلال تدريب رمي ومدربه ينقذه

v3yAiCJ0_Oc

قط يطعم حرباء جائعة من وجبة الإفطار الخاصة به