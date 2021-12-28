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الثلاثاء، 28-12-2021 01:46 م

سطح النهر الأصفر في الصين يتجمد جزئيا بسبب برودة الطقس



الوكيل الاخباري - تتعرض الصين لموجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة وتسببت في تجميد سطح المياه في النهر الأصفر.

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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، الاثنين، مشيرة إلى أن التراجع الكبير في درجات الحرارة خاصة في مناطق شمالي الصين تسبب في تساقط ثلوج كثيفة وأدى إلى تجميد مياه الأنهار ومنها النهر الأصفر.

ولفتت الصحيفة إلى أن مياه النهر الأصفر في منطقة نينغشيا، الواقعة في شمال غرب الصين، تحولت إلى كتل جليدية طافية على سطح النهر بكثافة.

 

 



ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد كثافة الثلوج الطافية على سطح النهر.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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