سطح النهر الأصفر في الصين يتجمد جزئيا بسبب برودة الطقس

الوكيل الاخباري - تتعرض الصين لموجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة وتسببت في تجميد سطح المياه في النهر الأصفر.

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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، الاثنين، مشيرة إلى أن التراجع الكبير في درجات الحرارة خاصة في مناطق شمالي الصين تسبب في تساقط ثلوج كثيفة وأدى إلى تجميد مياه الأنهار ومنها النهر الأصفر.



ولفتت الصحيفة إلى أن مياه النهر الأصفر في منطقة نينغشيا، الواقعة في شمال غرب الصين، تحولت إلى كتل جليدية طافية على سطح النهر بكثافة.

As the temperatures drop massively, a spectacle appears as a large number of ice floes runs downstream along the Yellow River in Ningxia, NW China. pic.twitter.com/0wN3RZiMyt December 27, 2021

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد كثافة الثلوج الطافية على سطح النهر.

المصدر : سبوتنك