سقوط شجرة ضخمة في الاتجاه المعاكس بعد قطعها

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط شجرة ضخمة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي كانت من المفترض أن تسقط فيه.

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ويظهر في الفيديو رجل في المرحلة الأخيرة من قطع شجرة ضخمة، فيما وقف في الاتجاه الذي ظن أن الشجرة لن تسقط فيه، إلا أن الشجرة بعد سقوطها سقطت في الاتجاه المعاكس فيما فر الرجل هاربا خوفا من سقوط الشجرة فوقه.







ولحسن الحظ لم تحطم الشجرة منزلا سقطت على حافته، حيث لم تطول المنزل إلا بأجزاء قليلة منها، لتستقر أمام المنزل مباشرة دون خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.







المصدر : سبوتنك