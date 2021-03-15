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الإثنين، 15-03-2021 11:01 ص

سلحفاة بحرية تستنجد بسفينة لإنقاذها من كائن مفترس



الوكيل الاخباري - تشهد الحياة داخل المحيطات والبحار صراعات مستمرة يكون البقاء فيه للأقوى، بينما تتحول الكائنات الضعيفة إلى لقمة سائغة بين أنياب مفترسيهم.

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وتعد السلاحف البحرية من الكائنات الضعيفة الموجودة في مياه البحار وهو ما يجعل الكائنات المفترسة تبحث عنها مثل بقية الأسماك الصغيرة.

 


ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لقطات مصورة لسلحفاة بحرية تحاول الإفلات من بين فكي حوت يحاول افتراسها.


وتحاول السلحفاة مرارا أن تلفت من الحوت متجهة نحو إحدى السفن المتوقفة بالقرب منها بينما يواصل الحوت محاولته لإلتهامها.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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