سلحفاة تطارد طائرا صغيرا في مشهد نادر

الوكيل الاخباري - رصد مقطع فيديو مشهدا نادرا لسلحفاة ضخمة تحاول التهام طائر صغير رغم أن المعروف عنها أنها تعتمد على النباتات في الحصول على غذائها.

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نشرت مقطع الفيديو الصفحة الرسمية لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" على "تويتر"، مشيرة إلى أن الفيديو يرصد سلحفاة ضخمة تتحرك خلف طائر صغير لمحاولة اصطياده.



Giant tortises are vegetarians... So why is this one eating a baby bird? 🐢🐦😱 pic.twitter.com/G7p93xAA2B October 13, 2021

ولفتت "دويتشه فيله" إلى أنه تم رصد هذا المشهد في إحدى جزر سيشيل في المحيط الهندي.



وتابعت: "من المعتاد أن تتناول السلاحف النباتات والحشرات أو حتى لحوم الحيوانات الميتة، لذلك فإن محاولتها اصطياد طائر صغير تعد حالة نادرة".





المصدر : سبوتنك