سمكة تحاول قطع طريق أسفلتي عريض

الوكيل الاخباري - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشهدا مذهلا لقيام سمكة بمحاولة قطع طريق أسفلتي خلال انجراف مياه الأمطار.
وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا غريبا جدا، حيث تحاول سمكة سلمون عبور طريق معبد إلى الجهة الأخرى، بهدف الوصول إلى منبع المياه، مخاطرة بحياتها.
وتعبر أسماك السلمون المجاري المائية بهدف وضع البيوض في المنابع، لكن لم يسجل محاولة عبورها الطرقات المعبدة سابقا، كما هو مشاهد في الفيديو.
المصدر : سبوتنك
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