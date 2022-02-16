سمكة "تنطح" رجلا وتسبب له الإغماء

الوكيل الاخباري - تسببت محاوله فاشلة لإطعام سمكة كبيرة في أحد الأحواض المائية، قام بها ناشط في مجال الحياة البحرية، بتلقيه "نطحة" قوية جدا من السمكة على رأسه، الأمر الذي تسبب بإغمائه مباشرة.
وحاول الناشط إطعام سمكة كبيرة في أحد الأحواض المائية الاصطناعية من خلال إمساك سمكة صغيرة بفمه، مع وضع الكمامة على عينيه في محاولة تجنب المياه المتطايرة.
المصدر : سبوتنك
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