الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حقيقة تعطيل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس

الملك يوجه بتنفيذ برنامج رفاق السلاح

الارصاد للوكيل : سماكة الثلوج ستعيق الحياة العامة في بعض المناطق

التربية للوكيل : فحوصات كورونا داخل المدارس والمطعوم للمعلمين غير متاح حالياً

قرارات حكومية حاسمة بعد تقييم الوضع الوبائي

احباط محاولة تسلل وتهريب عبر الحدود الشمالية للمملكة - صور

التنمية الاجتماعية : مديرياتنا جاهزة للمنخفض

إعلان قائمة طلبة إساءة الاختيار - رابط

أربعيني باكيا : ننام بالجوع ولا يوجد وسيلة للتدفئة

الإثنين، 15-02-2021 02:15 م

سيارة تنجو بأعجوبة من تصادم مروع مع قطار في بريطانيا



الوكيل الاخباري - كشفت لقطات مرعبة لحظة تجنب سائق سيارة الاصطدام بقطار خلال ثوان معدودة ، كما هو موضح في لقطات مسجلة من قطار يقترب من تقاطع سكة حديد.

في مقطع مسجل في مقاطعة لانكشاير البريطانية، يتعرض سائق "بموقف خطير" أثناء محاولته عبور القضبان، وكاد يسحقه القطار القادم.

يظهر المقطع قطارًا يمر على قضبان سكة حديد في حين بدأ سائق سيارة في التحرك للأمام ، ويبدو أنه لم يلاحظ أن القطار الثاني كان قادمًا في الاتجاه المعاكس ، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

اضافة اعلان
 


 لحسن الحظ ، تتجاوز السيارة المعبر في غضون ثوانٍ فقط بينما يضغط سائق القطار على الفرامل.

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0_THP_CHP_130221Slug_12330JPG

بريطانيا .. تلاميذ يفاجئون معلمهم برسالة أبكته في درس أونلاين

_116948239_a98jasperimage

شاهد سيارات مدفونة في الثلج الأصفر بإسكتلندا

1048081862

سمكة تبتلع ثعبانا أكبر منها بعشرة أضعاف وتقع بمشكلة خطيرة

60282f42423604037115d0ea

أسكتلندا .. امرأة ثلاثينية خارقة تدفع شاحنة ضخمة وسط الثلوج

602841f14c59b77eeb3c61f2

شاهد .. حادث مروري مروع بسبب الجليد في إيطاليا

download (3)

عاصفة ثلجية تجتاح موسكو

أخبار متعلقة
mmorgan_200826_7506-web

هروب جماعي من صالون تجميل نسائي في بريطانيا