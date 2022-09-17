السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

نقابة الألبسة: 42 % نسبة زيادة الطرود البريدية الواردة إلى المملكة

انخفاض كبير على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة السبت

قائد فريق البحث والإنقاذ: إزالة 100 طن من الإسمنت المسلح بحادث اللويبدة

التربية تنعى وفاة الطفل عمر مساد إثر حادث سير

مدير الدفاع المدني: 50-70% من المحاصرين تم إخراجهم في الساعات الـ25 الأولى

الخضير: 10 آلاف منشأة سياحية ومزود خدمة استفادوا من أردننا جنة

الأمن: البحث جارٍ عن شخص مشتبه به بقتل ثلاثيني في عمّان

الأرصاد : انخفاض على الحرارة غدا وفرصة لتساقط الأمطار في هذا الموعد

مراكز فحص كورونا العاملة في المملكة - أسماء

تعرف على أسعار الذهب السبت في المملكة

السبت، 17-09-2022 10:49 ص

سيول هائلة في ايطاليا تودي بحياة العشرات



الوكيل الإخباري- وثقت مقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي سيول هائلة في ايطاليا اودت بحياة العشرات .

اضافة اعلان

 

وقالت السلطات الإيطالية أمس الجمعة إن عشرة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم جراء سيول وفيضانات شهدتها منطقة ماركي بوسط البلاد الليلة الماضية، في حين يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ثلاثة مفقودين.


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

مشهد طريف .. دب مهذب يستجيب لربة منزل في امريكا

111111111

سقوط مروع للعبة ترفيهية في البرازيل

55688

برج خليفة يضيء بصورة الملكة اليزابيث

1111111111

فيديو .. رد فعل أوباما وزوجته بعد الكشف عن صورتيهما الرسمية بالبيت الأبيض

11111111

افريقيا .. سقوط جسر وانقسامه إلى نصفين لحظة قصّ الشريط لتدشينه!

1111111

فيديو مرعب .. قائد طائرة يهدد بتحطيمها فوق متجر في أمريكا

أخبار متعلقة
1111111111

فيديو .. رد فعل أوباما وزوجته بعد الكشف عن صورتيهما الرسمية بالبيت الأبيض

Doc-P-986288-637976103800556895

مقطع فيديو صادم .. استخراج عنكبوت ضخم من منزل في بريطانيا

Doc-P-985598-637974526416922135

بلمح البصر... هكذا تم اصطياد سمكة في الصين

Gazelles-are-thin-graceful-antelopes-that-live-in-Africa-and-Asia

غزال يقتحم سوبر ماركت في أمريكا

Capture

لحظات مثيرة.. يخت يبتلعه البحر في ايطاليا -فيديو

55555555555

مقطع فيديو يثير ضجة في الهند .. رجل يتجرد من الانسانية بتعذيب فهد