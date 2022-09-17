سيول هائلة في ايطاليا تودي بحياة العشرات

الوكيل الإخباري- وثقت مقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي سيول هائلة في ايطاليا اودت بحياة العشرات .
وقالت السلطات الإيطالية أمس الجمعة إن عشرة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم جراء سيول وفيضانات شهدتها منطقة ماركي بوسط البلاد الليلة الماضية، في حين يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ثلاثة مفقودين.
#إيطاليا 🇮🇹 | قالت السلطات الإيطالية الجمعة إن ثمانية أشخاص على الأقل هلكوا إثر سيول وفيضانات شهدتها منطقة #ماركي وسط البلاد ليلة الخميس، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن أربعة مفقودين. pic.twitter.com/c5hrlElQpS— Abdelmoundji Khelladi | عبد المنجي خلادي (@KAbdelmoundji) September 16, 2022
سيول #الفيضانات تجرف عشرات السيارات في مدينة كانتيانو بمقاطعة ماركي الإيطالية.#فيضانات #إيطاليا pic.twitter.com/fXtoc5njlj— الجيل اسيادي (@eljilysyady) September 16, 2022
سيول وفيضانات تضرب ايطاليا وتقطع خدمات الاتصالات والكهرباء وتقتل 8 اشخاص لهذه اللحظة https://t.co/ybaMc1rgUM— Iraqii | عٌـِـِِـِـرآقٌـ,ـي (@Iq94__) September 16, 2022