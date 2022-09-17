سيول هائلة في ايطاليا تودي بحياة العشرات

الوكيل الإخباري- وثقت مقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي سيول هائلة في ايطاليا اودت بحياة العشرات .

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وقالت السلطات الإيطالية أمس الجمعة إن عشرة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم جراء سيول وفيضانات شهدتها منطقة ماركي بوسط البلاد الليلة الماضية، في حين يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ثلاثة مفقودين.



