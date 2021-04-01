شاب تايواني يجمع مليوني قطعة من لعبة ليغو

الوكيل الاخباري - استطاع شاب تايواني جمع نحو مليوني قطعة من لعبة التسلية الخاصة بالأطفال "ليغو"، ليصبح واحدا من أكبر هواة هذه اللعبة.

اضافة اعلان



ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد خطوات جمع أجزاء هذه اللعبة، التي يقوم بها الشاب التايواني.



Meet Vietnam’s biggest Lego fan, who collected more than 2 million bricks over the last decade. pic.twitter.com/jj7rWUFB66 March 31, 2021



ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الشاب استطاع جمع هذه الكمية الضخمة من أجزاء لعبة الأطفال "ليغو" على مدى نحو عقد من الزمان.



وتتكون اللعبة من مجموعة من القطع التي تستخدم في تصميم أشكال مختلفة، ويمكن تركيبها وفكها عدة مرات بهدف التسلية وتعليم الأطفال مهارات جديدة.





المصدر : سبوتنك