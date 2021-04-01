الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 11:04 ص

شاب تايواني يجمع مليوني قطعة من لعبة ليغو



الوكيل الاخباري - استطاع شاب تايواني جمع نحو مليوني قطعة من لعبة التسلية الخاصة بالأطفال "ليغو"، ليصبح واحدا من أكبر هواة هذه اللعبة.

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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد خطوات جمع أجزاء هذه اللعبة، التي يقوم بها الشاب التايواني.

 


ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الشاب استطاع جمع هذه الكمية الضخمة من أجزاء لعبة الأطفال "ليغو" على مدى نحو عقد من الزمان.


وتتكون اللعبة من مجموعة من القطع التي تستخدم في تصميم أشكال مختلفة، ويمكن تركيبها وفكها عدة مرات بهدف التسلية وتعليم الأطفال مهارات جديدة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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