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الأربعاء، 27-04-2022 10:23 ص

شاب يمارس "التفحيط" داخل ملعب رياضي في السعودية



الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بممارسة "التفحيط" داخل ملعب رياضي بحي المطار في جازان، ما أثار ضجة كبيرة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر شاب وهو يمارس التفحيط بتهور.

 

 

وعلق أحد الحسابات بالقول: "البلدية تدفع مبالغ على الملاعب والمستهترين ذولي يخربون الأرضية بالحركات البايخه ذي ايش استفاد بالله..الله يهديه"، وسط تعليقات بضرورة محاسبته.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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