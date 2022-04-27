شاب يمارس "التفحيط" داخل ملعب رياضي في السعودية

الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بممارسة "التفحيط" داخل ملعب رياضي بحي المطار في جازان، ما أثار ضجة كبيرة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر شاب وهو يمارس التفحيط بتهور.

pic.twitter.com/wUUKo2JK4I متداول🚨 : شاب يقود مركبته على ارضية ملعب ويمارس التفحيط ويعبث بالممتلكات العامة في مدينة جيزان .. #جازان_الان April 25, 2022

وعلق أحد الحسابات بالقول: "البلدية تدفع مبالغ على الملاعب والمستهترين ذولي يخربون الأرضية بالحركات البايخه ذي ايش استفاد بالله..الله يهديه"، وسط تعليقات بضرورة محاسبته.



المصدر : روسيا اليوم

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