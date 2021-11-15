الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 02:32 م

شاهد...خطوات بسيطة تجعل الرضيع يشعر بالسعادة

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الوكيل الإخباري - يحتاج الرضع لرعاية خاصة منذ اليوم الأول لولادتهم وتتغير احتياجاتهم مع مرور الوقت حتى يصبحوا بحاجة إلى إجراء بعض الحركات التي تجعلهم يشعرون بالاسترخاء.

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ونشر موقع "ويب ميد" الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يرصد بعض الخطوات البسيطة التي تجعل الرضيع يشعر بالسعادة خلال اليوم.

 

المصدر - سبوتنيك 

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