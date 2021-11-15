شاهد...خطوات بسيطة تجعل الرضيع يشعر بالسعادة

الوكيل الإخباري - يحتاج الرضع لرعاية خاصة منذ اليوم الأول لولادتهم وتتغير احتياجاتهم مع مرور الوقت حتى يصبحوا بحاجة إلى إجراء بعض الحركات التي تجعلهم يشعرون بالاسترخاء.

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ونشر موقع "ويب ميد" الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يرصد بعض الخطوات البسيطة التي تجعل الرضيع يشعر بالسعادة خلال اليوم.





Here's how to give your little one a massage -- from head to toes. pic.twitter.com/cYXhsMmgco November 14, 2021

المصدر - سبوتنيك