شاهد...خطوات بسيطة تجعل الرضيع يشعر بالسعادة

الوكيل الإخباري - يحتاج الرضع لرعاية خاصة منذ اليوم الأول لولادتهم وتتغير احتياجاتهم مع مرور الوقت حتى يصبحوا بحاجة إلى إجراء بعض الحركات التي تجعلهم يشعرون بالاسترخاء.
ونشر موقع "ويب ميد" الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يرصد بعض الخطوات البسيطة التي تجعل الرضيع يشعر بالسعادة خلال اليوم.
Here's how to give your little one a massage -- from head to toes. pic.twitter.com/cYXhsMmgco— WebMD (@WebMD) November 14, 2021
المصدر - سبوتنيك
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