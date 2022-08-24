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الأربعاء، 24-08-2022 04:43 م

شاهد.. طريقة تعامل ويل سميث مع عنكبوت ضخم تثير تفاعلًا

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الوكيل الإخباري-نشر ويل سميث مقطع فيديو لمواجهته مع عنكبوت رتيلاء على إنستغرام، وقد أشادت عالمة عناكب على الأقل بالطريقة التي تعامل بها سميث مع الحيوان.

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الفيديو كانت واحدة من أولى منشورات ويل سميث على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الصفعة سيئة السمعة لكريس روك.


في الفيديو، طلب سميث من ابنه دراي البالغ من العمر 29 عامًا أن يتعامل معه، قائلًا "أنت شاب وقوي، يمكنك التعامل مع اللدغة".


أحد المعلقين على مقطع الفيديو غرد قائلًا "إذًا، يعامل سميث العناكب بطريقة أفضل من معاملته كريس روك"، في حين قالت عالمة العناكب إيلين هيبيتس إن لدغة رتيلاء أمريكا الشمالية لا تميل إلى أن تكون أسوأ من لدغة دبور.

 

 

 

سي ان ان

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