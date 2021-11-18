الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 09:17 ص

شاهد...غزال يقصد مستشفى طلباً للعلاج بعد تعرضه لحادث مؤلم في أميركا

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الوكيل الإخباري - اقتحم غزال مستشفى أمريكيا في مدينة لويزيانا، حيث دخل من بوابته الرئيسية وتوجه إلى قسم الإسعاف في الطابق الثاني عن طريق السلم الكهربائي، وكأنه يطلب العلاج بعد تعرضه لحادث مؤلم، لكن "القدر كان أقوى من الجميع" للأسف.

وبحسب موقع "نيو يورك بوست"، لم تتمكن الفرق الطبية من معالجة الغزال، لذلك "قامت إدارة الحياة البرية والثروة السمكية بلويزيانا في وقت لاحق بتنفيذ القتل الرحيم بعد أن وجد أنه مصاب بجروح خطيرة جدا في جيوبه الأنفية ورأسه".

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المصدر - البيان 

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