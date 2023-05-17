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الأربعاء، 17-05-2023 12:18 م

شاهد قط يفترس ماعز صغير ويسحبه من أمام أمه ويهرب به

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، قيام قط بمهاجمة ماعز صغير بشكل مفاجئ داخل حظيرة، ومزق رقبته، وسحبه وهرب من أمام أمه، في محاولة لافتراسه.

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وأظهر الفيديو المتداول، قط يقترب من ماعز صغير، وسرعان ما قام بمهاجمته، وغرس أنيابه في رقبته، فيما حاولت أم الماعز مطاردة القط، إلا أن القط تمكن من سحب الماعز الصغير ودخل أسفل قطعة خشبية.


وفي اللقطات التالية من الفيديو دخل صاحب الماعز إلى الحظيرة، وقام برفع القطعة الخشبية، ووجد الماعز الصغير، مصابا بجروح في عنقه بعدما تمكن القط من غرس أنيابه في عنقه وتمزيقه في محاولة لافتراسه.

 

 

 

المرصد 

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