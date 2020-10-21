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الأربعاء، 21-10-2020 10:50 ص

شاهد .. لحظة قيام فقمات بسرقة أسماك من صيادين



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد عدد من حيوان الفقمة اثناء قيامها بسرقة الأسماك من شباك الصيادين.

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Нерпы воруют рыбу! Прочитав новость о том, что рыбаки ведут войну с нерпами на рыболовных неводах, я решил убедиться так ли это и в чем причины. Я провел наблюдения на 5 неводах, в течении 6 дней. На второй день наблюдений мне все-таки удалось их застать за “воровством”. Стоит отметить, что нерпа очень боязливое животное, даже пустая лодка привязанная к “котлу” невода, настораживает их, они держатся от нее на приличном расстоянии. При наличии лодки с рыбаками, нерпы уходят совсем. Сколько ест нерпа? В день одна особь съедает 3-5 кг. рыбы и др. Для конвертации: 1 кета весит 3-5 кг.; 1 горбуша - 2-3 кг. Из наблюдений, нерпа не ждет захода рыбы в невод она охотится за ней там, где она есть. Из 5 неводов, нерпа была только в двух, которые располагались в непосредственной близости с их исторически сформированными лежбищами. Да я слышал хлопки, но не могу утверждать был это выстрел с оружия или это была петарда. Но очевидно, что война за улов существует. Вот только ответ на вопрос “Кто у кого ворует рыбу?” я оставил бы открытым.
A post shared by Сергей Любаченко (@sergey_lyubachenko) on

 

المصدر : سبوتنيك 

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