الخميس 01-07-2021
الوكيل الاخباري

الملك يغادر أرض الوطن متوجهاً إلى الولايات المتحدة

122 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

التربية: ورقة امتحان التوجيهي المقرر الخميس 'لم تتسرب'

مصدر يكشف لـ الوكيل تفاصيل العثور على جثة شاب توفي في منزله منذ 3 أيام في إربد

وزير العدل الفلسطيني يكشف أسباب وفاة نزار بنات

إدارة الأزمات : ولي العهد تابع تفاصيل خطط مكافحة كورونا

دودين: قوانين الدفاع لا تؤثر على حياة المواطنين

إعطاء أكثر من 1.74 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الأردن الشهر الماضي

المستحقون لقرض الإسكان العسكري - رابط

الحكومة تحدد عدد المشاركين في المناسبات بالمنازل

الخميس، 01-07-2021 11:34 ص

شاهد.. مسبار الأمل يلتقط أول صورة للشفق على المريخ



الوكيل الاخباري - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الأربعاء، تمكن مسبار الأمل؛ وهو أول مسبار عربي إسلامي، من تصوير ظاهرة الشفق المتخفي على كوكب المريخ.

وكتب في حسابه على تويتر "فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق". صدق الله العظيم.. لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاقا جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية".

اضافة اعلان

 


وتحدث ظاهرة الشفق المنفصل حول كوكب المريخ، عند تصادم الذرات المشحونة، المنبعثة من الشمس، مع ذرات الغازات المختلفة في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

وفي فبراير الماضي، أرسل مسبار "الأمل" الإماراتي إلى المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.


وفي الشهر نفسه، أرسل المسبار أول صورة لكوكب المريخ يلتقطها أول مسبار فضائي عربي، وذلك من ارتفاع 25 ألف كيلومتر عن سطح الكوكب الأحمر.
ويستخدم المسبار ثلاث أدوات علمية لمراقبة الغلاف الجوي للمريخ، ومن المتوقع أن يبدأ بإرسال المعلومات إلى الأرض في سبتمبر 2021.


وسوف تستمر مهمة المسبار سنة مريخية كاملة (687 يوماً أرضياً)، بحيث تمتد حتى أبريل 2023، لضمان أن ترصد الأجهزة العلمية الثلاثة التي يحملها المسبار على متنه كل البيانات العلمية المطلوبة التي لم يتوصل إليها الإنسان من قبل حول مناخ المريخ، وقد تمتد مهمة المسبار سنة مريخية أخرى، إذا تطلب الأمر ذلك، لجمع المزيد من البيانات وكشف المزيد من الأسرار عن الكوكب الأحمر.

 

 

 المصدر : العربية

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e8258d3d-c579-4533-b09a-b166f0944bb8-GettyImages-1071599686

لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها

7atZfX85nd4

شركة روبوتات أمريكية تصدر فيديو لـكلاب آلية يشعل الإنترنت!

b5RY7-1625001260-199961-blog-TUE0181 BIDEN VO WI ICE CREAM S_00-00-47,03

بايدن يتوقف لشراء "آيس كريم" أثناء زيارته إلى ويسكونسن

ROnCo7FzdbA

شاهد.. حلم شابين يتحقق داخل دبابة تابعة للجيش الروسي

wmvgrsqRcRA

انزلاقات أرضية تشل الحركة في ولاية كولورادو الأمريكية

stuttgart-unterturkheim

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية

أخبار متعلقة
000_98Q4UC

مشاهد جديدة للمريخ من مسبار تيانون-1

_118886325_hi067945563

رفع العلم الصيني على كوكب المريخ