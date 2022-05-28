شاهد .. يخت يكسر رقماً قياسياً بعمره التشغيلي

الوكيل الإخباري-حقق اليخت الشهير "إس إس دلفبن" رقماً قياسياً بين باقي اليخوت، حيث تجاوز عمره التشغيلي الـ 100 عاماً، حتى نيسان الماضي.





وهذا اليخت الذي يمتد على طول 78 متراً، إستضاف أبرز رؤساء الدول أثناء توسطهم في معاهدات السلام، ويستمر في العمل بمحركاته البخارية الأصلية حتى يومنا هذا، يعد هذا اليخت رمزاً حقيقياً بين يخوت العالم الرائد.



وقال إيمانويل آر بويتس، مدير "إس إس دلفين": "إنه اليخت الفاخر الوحيد في العالم الذي لا يزال يعمل حتى اليوم بمحركاته البخارية الرباعية".



تم إطلاق هذا اليخت للمرة الأولى في العام 1921، وفي العام 1926، دمر اليخت تقريبا بعد أن اشتعلت فيه النيران وغرق في نيويورك، لكن جرى انتشاله وترميمه ليبدأ رحلات الإبحار من جديد.





تم بناء اليخت الكلاسيكي "إس إس دلفين" لصالح هوراس دودج، في أمريكا.

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