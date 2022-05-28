السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شاهد صور من مشاركة ولي العهد في تشييع جثمان جده والد الملكة

الأرصاد: أجواء حارة وجافة والحرارة تتخطى الـ 35 مئوية حتى منتصف الاسبوع

النيابة العامة تسند 5 تهم لرجل ألقى بطليقته من الطابق الثاني

الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان والد الملكة رانيا

موائد الأردنيين بدون دجاج استجابة لحملة المقاطعة الشعبية - صور

مصر: الصادرات الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن هذا العام

الأول هذا العام.. شاهد فيديو تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

التعليم العالي يكشف خيارات الطلبة العائدين من أوكرانيا لاستكمال دراستهم

السياحة: حريصون على تطوير المنتج السياحي في الكرك

مواطنون: عيد الاستقلال يشكل علامة فارقة وقصة كفاح خالدة بالوجدان الأردني والعربي

السبت، 28-05-2022 03:54 م

شاهد .. يخت يكسر رقماً قياسياً بعمره التشغيلي



الوكيل الإخباري-حقق اليخت الشهير "إس إس دلفبن" رقماً قياسياً بين باقي اليخوت، حيث تجاوز عمره التشغيلي  الـ 100 عاماً، حتى نيسان الماضي.


وهذا اليخت الذي يمتد على طول 78 متراً، إستضاف أبرز رؤساء الدول أثناء توسطهم في معاهدات السلام، ويستمر في العمل بمحركاته البخارية الأصلية حتى يومنا هذا، يعد هذا اليخت رمزاً حقيقياً بين يخوت العالم الرائد.

وقال إيمانويل آر بويتس، مدير "إس إس دلفين": "إنه اليخت الفاخر الوحيد في العالم الذي لا يزال يعمل حتى اليوم بمحركاته البخارية الرباعية".

تم إطلاق هذا اليخت للمرة الأولى في العام 1921، وفي العام 1926، دمر اليخت تقريبا بعد أن اشتعلت فيه النيران وغرق في نيويورك، لكن جرى انتشاله وترميمه ليبدأ رحلات الإبحار من جديد.


تم بناء اليخت الكلاسيكي "إس إس دلفين" لصالح هوراس دودج، في أمريكا.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
iFAhAgAfw4bYD9pC

شاهد .. لقطات مدهشة لفتاة تتحدى الجاذبية بدراجة نارية في اندونيسيا

900x450_uploads,2022,05,25,3c58b5c306

شاهد .. شجاعة سائق شاحنة تحمي مدينة ليبية من انفجار محطة بنزين

99999999

شاهد .. لقطات صادمة لمعلمة تدهس طلاباً في لبنان

WhatsApp Image 2022-05-25 at 1.06.53 PM

شاهد .. تصرف بطولي لرجل اطفاء لحظة اشتعال سيارة في مصر

سوريا..-ملاحقة-اللصوص-تكلف-شابا-حياته-في-السويداء-انترنت

فيديو - شجاعة مالك سيارة تحبط سرقتها بالسعودية

1280px-Farringdon_station_MMB_22_S-Stock

فيديو مروع لشخص يهجم " بساطور "على ركاب قطار في لندن

أخبار متعلقة
628619284236047e8f04a86b

لحظة إلقاء القبض على رجل أطلق النار في مدرسة شمال ألمانيا

Beverly-Joubert-Crocodile

صياد يصارع تمساحا بسبب سمكة بإحدى البحيرات في أستراليا

00013208still002_1651998184

جنون أب.. عراقي يضع سيجارة بفم ابنه ليقنصها بكلاشينكوف!

vel7axGDmsE

كلب دانماركي عمره عامان والأطول في العالم بقياس 3 أقدام

close-up-chinese-writing--140328602-599ce225aad52b0011035906

كيف يكتب أصعب حرف صيني؟ وكيف يلفظ؟

669

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة