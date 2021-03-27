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السبت، 27-03-2021 11:22 ص

شبيه ميسي يدخل السعادة إلى قلوب الأيتام في مصر



الوكيل الاخباري - بلحيته القصيرة وقميص نادي برشلونة، أدخل الشاب المصري إسلام بطاح، السعادة إلى قلوب أطفال في دار رعاية أيتام في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل).

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ويشبه إسلام (27 عاما) إلى حد كبير الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، ما جعله يستغل الشبه ويزور دار الأيتام ويشارك في مباراة لكرة الأقدم مع الأطفال هناك، بحسب "فرانس 24".

 


وأعرب ميسي المصري عن سعادته الغامرة عندما رأى الفرحة تتقافز من عيون الأيتام لدى زيارته للدار، وتدافعهم لالتقاط الصور التذكارية معه.

ويروي إسلام قصة التشابه مع ميسي، فيقول إن أصدقاءه بدأوا يلفتون نظره بهذا التشابه الذي زاد إلى حد كبير بعد أن أطلق لحيته.


ويقول الطفل عمار عشري "كنت أحلم أن التقي ميسي ومحمد صلاح. لكنني اليوم رأيت ميسي وألعب معه، يبقى أن ألعب الكرة مع محمد صلاح أيضا".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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