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الإثنين، 09-08-2021 02:12 م

شرطي صيني يقوم بعمل بطولي لإنقاذ رجل تجرفه السيول



الوكيل الاخباري - قام أحد رجال الشرطة الصينيين بعمل بطولي لإنقاذ شخص جرفته أمواج السيول وجعلته يفقد الوعي، قبل أن يتم إخراجه من المياه بفضل سرعة الاستجابة وتنفيذ مهمة الإنقاذ في وقت قياسي.

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ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو يرصد لحظة إسراع الشرطي بالقفز بين مياه السيول الجارفة للحاق بالرجل، الذي جرفته المياه وهو فاقد الوعي.


ويظهر الشرطي الصيني وهو معلقا بحزام طويل في منتصف جسده لمساعدته في العودة مرة أخرى بعدما يتمكن من إخراج الرجل من المياه وحمايته من الغرق.


ويظهر الفيديو أن الشرطي الصيني تمكن بقفزة ناجحة أن يصل إلى موقع الرجل ويمسك به ثم يبدأ بإخراجه من المياه بمساعدة آخرين، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية له على وجه السرعة وإنقاذه.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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