صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا في السعودية

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل في السعودية، مقطع فيديو للحظة تعرض برج كهربائي لصاعقة رعدية قوية، صباح اليوم الأحد.

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وانتشر مقطع فيديو متداول على "تويتر"، فجر اليوم الأحد، للحظة تعرض برج كهربائي، يقع في قرية الشاقة الشمالية جنوب محافظة الليث السعودية، لصاعقة رعدية قوية.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة ضرب الصاعقة الرعدية للبرج الكهربائي، ما تسبب في حدوث وميض قوي وشرارة نارية، حيث اقتصرت الأضرار على البرج الكهربائي فحسب، دون وقوع أضرار بشرية.



ويشار إلى أن المركز الوطني السعودي للأرصاد قد حذر، أمس السبت، من احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على محافظة الليث.

المصدر : سبوتنك

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