صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا في السعودية

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل في السعودية، مقطع فيديو للحظة تعرض برج كهربائي لصاعقة رعدية قوية، صباح اليوم الأحد.
وانتشر مقطع فيديو متداول على "تويتر"، فجر اليوم الأحد، للحظة تعرض برج كهربائي، يقع في قرية الشاقة الشمالية جنوب محافظة الليث السعودية، لصاعقة رعدية قوية.
شاهد قوة الصاعقه #الشاقه الشماليه جنوب محافظة #الليث والحمدالله بدون اضرار سوا ضربت عمود كهرباء🌩⚡️⚡️ pic.twitter.com/KbjLExnGqs— طقس الغربيه (@tags_algharbiuh) September 11, 2021
ويشار إلى أن المركز الوطني السعودي للأرصاد قد حذر، أمس السبت، من احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على محافظة الليث.
المصدر : سبوتنك
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