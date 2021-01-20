صراع مرعب لـ عنكبوت ضخم يبتلع أخر صغيرا

الوكيل الاخباري - نشر مزارع شاب مقطع فيديو مرعب على تطبيق التيك توك يظهر فيه عنكبوتان يخوضان معركة حياة أو موت في أستراليا.

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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان صاحب الفيديو "بلاكي هولاند"، سيبدأ تشغيل جراره لبدء عمله في منطقة فيكتوريا الإقليمية، بأستراليا، حين رأى صراع عنيف بين عناكبان.



ووجه المزارع كاميرا هاتفه لتصوير اللحظة المثيرة بين عنكبوت ضخم وأخر صغير حولهم شبكة عنكبوتية.



ويوضح الفيديو العنكبوت الأكبر ينقض فوق العنكبوت الأصغر قبل أن يبتلعه تمامًا.



فيما وأوضحت الصحيفة أنه هناك ما يقدر بنحو 10000 نوع من العناكب تعيش في أستراليا، من بينها بعض من أكثر العناكب سامة في العالم بما في ذلك العنكبوت الأحمر وشبكة قمع العنكبوت والفأر.





المصدر : صدى البلد





