صهريج مواد بترولية ينكمش فجأة من تلقاء نفسه

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر لحظة انكماش صهريج مواد بترولية من تلقاء نفسه وبشكل مفاجئ.

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ويظهر في الفيديو شاحنة نقل محملة بصهريج مواد بترولية تقف إلى جوار أحد المباني، وفجأة يحدث انكماش قوي في وسط الصهريج ينتج عنه انبعاج الشاحنة بأكملها.







يشار إلى أنه لم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الانكماش المفاجئ، وما إذا كان نتيجة تفاعلات كيميائية غير عادية داخل الصهريج، إلا أن الأمر لم يسفر عن انفجار أو إصابات.



المصدر : سبوتنك

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