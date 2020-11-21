صينية تمارس الفنون القتالية تلقن لصا درسا.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ امرأة صينية مقاتلة تمارس فنون القتال المختلطة MMA، تلقن لصا درسا لم ينساه، وذلك بعد ان سرق هاتفها المحمول، حيث بحثت عنه لتجده وتضربه أمام حشد من الناس.

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المصدر : اليوم السابع

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